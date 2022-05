Holzer-Nachfolger in SoKo Tape wird im U-Ausschuss befragt

Werbung

Die Abgeordneten werden sich dabei einmal mehr für die Vorgänge nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 und die darauf folgende Bildung der SoKo interessieren. Neben der Frage der politischen Einflussnahme auf die Ermittlungen wird wohl abermals die nicht ganz friktionsfreie Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die ja die Zusammenarbeit mit der SoKo für beendet erklärt hat, beleuchtet werden.

"Wenn man sich anschaut, wie die Soko zustande gekommen ist, dann sieht man schon eine stringente Linie schwarzer Parteisoldaten", meinte der freiheitliche Abgeordnete Wolfgang Zanger vor Beginn der Befragung. Csefan sei zudem eine wichtige Figur, was die Auswahl der Ermittler betrifft, findet er. Es stehe nämlich der Verdacht im Raum, dass es sich hauptsächlich um parteinahe Personen gehandelt hat.

In eine ganz andere Richtung will die ÖVP blicken: Fraktionsführer Andreas Hanger vermutet, dass die Vergabe des Coronatest-Rahmenvertrag in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an die Firma Lifebrain durch die Stadt Wien rechtswidrig sein könnte. Der Geschäftsführer des Unternehmens habe 50.000 Euro in den letztlich erfolglosen Bundespräsidentschaftswahlkampf von Rudolf Hundstorfer investiert, bezog sich Hanger auf nicht näher genannte Quellen.

Einen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand sieht Hanger jedenfalls, betreffe die Vergabe des Vertrags doch den Bund - genauer gesagt das grüne Gesundheitsministerium. Eine Absage an das neue Thema im ÖVP-Untersuchungsausschuss gab es dennoch prompt von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Die ÖVP könne jederzeit einen neuen Ausschuss einsetzen, aber "das ist halt die falsche Veranstaltung".