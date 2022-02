Der Österreicher liegt nach einer 67 zum Auftakt dieses mit 8 Mio. Dollar dotierten PGA-Turniers in Florida mit 3 unter Par auf dem geteilten fünften Rang. Sepp Straka ging nach einer Auftakt-71 (+1) am Freitag als 65. in den Kampf um den Cut. Solo nach einer Runde in Führung liegt Kurt Kitayama (USA) dank einer 64 am Donnerstag (Ortszeit).