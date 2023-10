Formel 1 Horner über Marko-Zukunft: "Solange er weitermachen will"

Horner (l.) hat Marko viel zu verdanken Foto: APA/AFP

R ed-Bull-Teamchef Christian Horner hat einen Medienbericht über eine angeblich zerrüttete Beziehung zu Motorsportkonsulent Helmut Marko scharf zurückgewiesen. "Solange er weitermachen will - er ist immer noch ein sehr rüstiger 80-Jähriger - sehe ich keine Veränderung in unserer Arbeitsweise", sagte der Brite der Zeitung Mirror. Es gebe keinen Machtkampf beim derzeit so erfolgreichen Formel-1-Rennstall. "Wir hatten immer ein sehr gutes und offenes Verhältnis zueinander."