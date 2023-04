Auktion Horten-Juwelen kommen unter Hammer

Schätzwert 135,7 Millionen Euro

40 Stück der Juwelensammlung der 2022 verstorbenen Milliardenerbin Heidi Horten sind ab Samstag in der Horten-Collection in Wien ausgestellt. Im Mai und im November geht die Auktion von Hortens Sammlung in Genf beim Auktionshaus Christie's über die Bühne. Der Schätzwert beträgt 135,7 Millionen Euro. "Es ist die größte private Juwelensammlung weltweit, die je versteigert wurde", sagte Christie's-Österreich-Chefin Angela Baillou zur APA.