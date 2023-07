Fußball Hütter wird laut Medienberichten Trainer bei AS Monaco

Hütter könnte in Ligue 1 tätig werden Foto: APA/dpa

A di Hütter steht Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53-Jährige solle nach Klärung der letzten Details zeitnah als Nachfolger des Belgiers Philippe Clement bei den Monegassen vorgestellt werden, berichtete unter anderem die französische Sport-Tageszeitung "L'Équipe" am Wochenende. Monaco hatte sich nach dem Verpassen des Fußball-Europacups in der vergangenen Saison von Clement getrennt.

Der Österreicher war u.a. als Trainer bei Red Bull Salzburg, in der Schweiz bei Young Boys Bern sowie in der deutschen Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt und für Borussia Mönchengladbach tätig.