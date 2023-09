Unfälle Hund biss Kinder bei Wandertag in Oberösterreich

Der Hund war nicht angeleint (Symbolbild) Foto: APA/THEMENBILD

E in Mädchen und ein Bub sind am Dienstagvormittag bei einem Schul-Wandertag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) von einem Hund gebissen worden. Sie wurden ins Spital gebracht. Eine 61-Jährige war mit dem Hund ihres Neffen spazieren. Das Tier war nicht angeleint und hatte seinen Beißkorb beim Wälzen abgestreift, berichtete die oberösterreichische Polizei am Dienstag.