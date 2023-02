Hunderttausende Franzosen protestieren gegen Pensionsreform

Werbung

Die französische Regierung will das Pensionseintrittsalter bis 2030 von 62 auf 64 Jahre anheben und zugleich die Beschäftigung von Senioren fördern. Für Präsident Emmanuel Macron ist es eines der wichtigsten Vorhaben seiner zweiten und letzten Amtszeit.

Im Schnitt fiel am Dienstag etwa jeder zweite TGV-Zug aus. In Paris war der U-Bahn-Betrieb massiv gestört. Die Fluggesellschaft Air France strich etwa fünf Prozent ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge.

In den Raffinerien und Treibstoffdepots legte ein Großteil der Beschäftigten die Arbeit nieder. In Folge der Streiks drosselte das Energieunternehmen EDF die Stromproduktion bis Dienstagmittag um etwa 4.000 Megawatt, ohne jedoch Stromausfälle zu verursachen.

In den Schulen beteiligten sich weniger Lehrerinnen und Lehrer als zuvor an den Streiks, was auch daran lag, dass in einem Teil des Landes derzeit Ferien sind. An mehreren Gymnasien und Universitäten beteiligten sich auch junge Menschen an den Protesten.

Im gesamten Land waren wie an den beiden ersten Protesttagen mehr als 200 Demonstrationen angemeldet. Die Sicherheitsbehörden rechneten mit etwa einer Million Menschen auf den Straßen. Landesweit waren 11.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, davon 4.000 in Paris, wo sich häufig Randalierer unter die Demonstranten mischen.

"Man kann nicht dauerhaft gegen sein eigenes Land regieren", sagte der Chef der sozialistischen Partei PS, Olivier Faure, dem Sender LCI. Er verwies darauf, dass 93 Prozent der Berufstätigen die Reform ablehnten. "Wenn ein Gesetzentwurf auf so starke Ablehnung stößt (...), dann gibt es ein Problem mit der Demokratie", erklärte er.

Gewerkschaftsführer Philippe Martinez kritisierte die Haltung von Präsident Macron: "Er will mit seinem großen Ego zeigen, dass er die Reform durchsetzen kann, ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung", sagte Martinez dem Sender RTL.

Am Vortag hatte die Debatte in der Nationalversammlung in aufgeheizter Stimmung begonnen. Arbeitsminister Olivier Dussopt hatte die Reform als notwendig für das "Überleben des Pensionssystems" bezeichnet. Er zeigte sich zugleich offen für Verbesserungen.

Die Reform umfasst auch eine Anhebung der Mindestrente auf 1.200 Euro. Zudem soll die Beschäftigung von Senioren gefördert werden. Bei den ersten beiden Protesttagen im Jänner waren jeweils mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen.

Am kommenden Samstag soll es weitere Streiks und Demos geben. Die Gewerkschaften der Bahn haben auf einen Streikaufruf verzichtet, da an dem Tag für einen Teil des Landes, unter anderem für Paris und Toulouse, die Winterferien beginnen.