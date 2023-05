Ermittlung Hungriger Dreijähriger will allein zu Fast-Food-Restaurant

Bub steigt dafür sogar in die U-Bahn Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E in hungriger Dreijähriger hat sich Sonntagabend alleine auf dem Weg zu einem Wiener Fast-Food-Restaurant aufgemacht. Der Bub nutzte einen unbeobachteten Moment, um sich von einem Spielplatz in Meidling davonzustehlen. Dabei dürfte er sich aber in die U6-Station Am Schöpfwerk verirrt haben und stieg in einen Zug Richtung Floridsdorf. Eine fieberhafte Suche der Mutter war die Folge, berichtete die Polizei am Sonntag.