Ibiza-Video "Ibiza-Detektiv" Hessenthaler wieder auf freiem Fuß

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Julian Hessenthaler sitzt nicht mehr im Gefängnis Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er als "Ibiza-Detektiv" bekannt gewordene Julian Hessenthaler befindet sich wieder auf freiem Fuß. Er hat am Montag in Begleitung seines Rechtsanwalts Oliver Scherbaum am Wiener Landesgericht als Zuhörer an einem Prozess um eine versuchte Bestimmung zur falschen Zeugenaussage im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss teilgenommen. Hessenthaler habe "vor wenigen Wochen" die Fußfessel erhalten und gehe in Wien einer Beschäftigung nach, sagte Scherbaum auf APA-Anfrage.