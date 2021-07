Am Donnerstag findet mit Kurz die letzte reguläre Befragung im U-Ausschuss statt. Allerdings gibt es am 15. Juli noch einen sogenannten Ersatztag, bei dem etwa Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache kommen könnte. Er hat sich am Donnerstag wegen seines Bootsunglücks in Kroatien entschuldigt.