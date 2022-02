Salzburg in ICE-Liga mit Niederlage, VSV-Lauf geht weiter

Während sich Salzburg in der ICE Hockey League geschlagen geben muss, geht der Lauf des Villacher SV weiter. Die Draustädter setzten sich in den Nachtragsspielen am Sonntag beim heimstarken HC Znojmo mit 4:3 (1:2,3:1,0:0) durch und holten den achten Sieg in Serie. Der VSV schob sich in der Tabelle damit weiter an Salzburg heran. Der Spitzenreiter verlor zu Hause gegen Olimpija Ljubljana mit 2:3 (1:1,0:0,1:2). Für den KAC setzte es daheim gegen Pustertal ein 4:5 (2:2,2:0,0:3).

