Wien Illegale Teigtascherl-"Fabrik" in Wien-Favoriten ausgehoben

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Comeback der illegalen "Teigtascherl"-Fabriken Foto: APA/THEMENBILD

Nach längerer Zeit ist in Wien wieder eine illegale Teigtascherl-"Fabrik" ausgehoben worden. Am Montag wurden Polizei, Marktamt und die Gruppe für Sofortmaßnahmen in einer Wohnung in Favoriten fündig. Es wurden 300 Kilogramm Teigtascherl, circa 220 Kilogramm Mehl, vier Packerungen mit undefinierbarem, verdorbenem Fleisch, mehrere Kilogramm Shrimps beschlagnahmt, bestätigte Marktamts-Sprecher Alexander Hengl der APA einen Bericht der Gratiszeitung "Heute".