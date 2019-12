Auch mit den Wiener Philharmonikern war die Bindung des am 14. Jänner 1943 in Riga geborenen Maestros eng, dirigierte Jansons doch gleich drei Mal - 2006, 2012 und 2016 - das Neujahrskonzert im Musikverein. Einen letzten großen Triumph feierte man gemeinsam im Vorjahr bei den Salzburger Festspielen mit Peter Tschaikowskys "Pique Dame". Seine letzten geplanten Auftritte am Pult des Wiener Spitzenorchesters am 28. November und 2. Dezember hatte Jansons aus Gesundheitsgründen aber bereits absagen müssen.