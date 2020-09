Bio-Anteil im Handel über zehn Prozent .

Der Bio-Anteil im Handel wird heuer einen neuen Höchstwert erreichen. Erstmals werde er zweistellig - in der Höhe von zehn Prozent - ausfallen, teilte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Samstag bereits aus der neuesten Roll-AMA-Analyse mit, die am Montag präsentiert wird. Vor allem Milch und Eier sind gefragt, aber auch Erdäpfel, Gemüse und Fruchtjoghurt.