„Ich mach meinen Job, Punkt.“.

Hunderte bestätigte Coronavirus-Infizierte österreichweit, immer mehr Fälle auch im Burgenland. Dass die Tendenz steigend ist, bezweifelt wohl niemand mehr. Dass es hierzulande trotzdem noch immer Menschen gibt, welche diese Pandemie mit einem Achselzucken abtun, können vor allem jene nicht nachvollziehen, die in ihrem Job jetzt nicht nur besonders gefordert, sondern auch gefährdet sind.

Ein Rettungssanitäter aus Pinkafeld, der bei Corona-Verdachtsfällen die Tests durchführt, eine Radiologie-Technologin aus Rechnitz, die in einem der größten Krankenhäuser der Schweiz an ihre Grenzen arbeitet und ein Bankangestellter, der als Freiwilliger Sanitäter des Roten Kreuz Oberwart tätig ist, erzählen, wie sich ihr Arbeitsalltag in den letzten Tagen massiv verändert hat.

Er ist 24 Jahre jung, hauptberuflicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz Oberwart und jetzt auch einer von vier Beauftragten die im Landessüden die Proben bei Verdachtsfällen auf das Coronavirus abnehmen. Gemeldet hat sich Marco Kampusch für diese Aufgabe freiwillig. „Ich bin Rettungssanitäter, Extremsituationen gehören zu meinem Beruf, dafür wurde ich ja auch ausgebildet“, so der Pinkafelder.

Viele Menschen möchten aktuell wissen, wie die Tests auf das Virus ablaufen.

Coronavirus – so wird bei Verdachtsfällen getestet

Kampusch klärt auf: „Es gibt derzeit zwei Teams im Burgenland. Bei einem Verdachtsfall informiert der Amtsarzt die Landessicherheitszentrale, die unsere COVID-19-Teams dann disponieren. Daraufhin nehmen wir telefonisch Kontakt mit den Leuten auf und fahren für die Abstriche, die notwendig für die Proben sind, mit einem Rettungswagen, aber immer alleine zu den Personen nach Hause, um die Gefahr der Verbreitung so gering wie nur möglich zu halten. Bevor ich Patientenkontakt aufnehme, ziehe ich meine Schutzkleidung an. Die Abstriche werden über die Nase durchgeführt, im Schnitt bin ich nur wenige Minuten vor Ort und die Proben werden dann nach Wien geschickt. In den meisten Fällen vergehen maximal 24 Stunden bis das Ergebnis der Abstriche da ist.“

Damit ist die Arbeit von Marco Kampusch vorerst erledigt, denn „das Testergebnis wird den betroffenen Personen von der Bezirkshauptmannschaft mitgeteilt.“ Die Probeabnahmeteams Nord und Süd sind außerdem auch für den Transport von Patienten verantwortlich, die sich mit dem Virus infiziert haben und deren gesundheitlicher Zustand ein Überleben zuhause nicht mehr gewährleistet. „Bislang hatten wir noch keinen Coronavirus-Transport“, so der junge Pinkafelder im Gespräch mit der BVZ.

Bankangestellter als Rettungssanitäter

Während Kampusch sich als hauptberuflicher Rettungssanitäter freiwillig für das Probeabnahmeteam meldete, fährt der Bankangestellte Ludwig Muth umgekehrt wiederum freiwillig als Rettungssanitäter für das Rote Kreuz Oberwart – und das bereits seit 40 Jahren. Der 60-jährige gebürtige Oberwarter lebt zwar in Eisenstadt, einmal im Monat verrichtet er aber seinen Freiwilligendienst auf der Bezirksstelle Oberwart. Aufgrund der aktuellen Pandemie seinen Dienst nicht anzutreten, kommt für Muth „nicht in Frage.“

Vanessa Bruckner Ludwig Muth

Dass sich sein Sanitätseinsatz heute, Samstag, allerdings massiv von jenen der letzten Jahrzehnte unterscheidet, steht laut seinen Erzählungen außer Frage: „Die Ambulanz im Oberwarter Spital ist menschenleer. Das hab ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Und natürlich habe ich heute meine Uniform mit einem ganz anderen Gefühl angezogen. Als der erste Notruf wegen Atembeschwerden reinkam, denkt man plötzlich ganz anders, als all die Jahre zuvor, wo das ein ganz normaler Krankentransport gewesen wäre. Man hat auch stets das Gemeinwohl im Kopf. Ich arbeite ja auch als Bankangestellter und habe ältere Verwandte in der Familie.“

Trotzdem ist kein Sanitätsdienst in Zeiten von Corona für Muth absolut keine Option: „Ich bin noch vorsichtiger also ohnehin, halte mich streng an alle Vorschriften und das auch in meinem Berufs- und Privatleben. Kurz: Ich mach meinen Job, Punkt.“

Rechnitzerin erlebt Ausnahmezustand in Schweizer Krankenhaus

Seit über einem Jahr ist Laura Varsits als Radiologie-Technologin in einem der größten Spitäler der Schweiz tätig. Über 8.000 Mitarbeiter beschäftigt das Krankenhaus in Zürich, die Rechnitzerin ist eine davon. Das Coronavirus hat auch das Nachbarsland längst erreicht, über 1.000 bestätigte Infektionen und 13 Todesfälle (Stand Samstagnachmittag, 14. März) verzeichnet die Statistik.

Vanessa Bruckner Laura Varsits

Varsits berichtet von Sonderschichten und Ausnahmezuständen, die wohl erst den Anfang der Pandemie beschreiben. „Bereits jeder zweite getestete Patient in unserem Haus ist positiv. Gestern hatte ich den Vormittag über ausschließlich Corona-Patienten zum Röntgen auf der Station. Meine Kollegen und ich absolvieren Sonderschichten, die Eingänge des Krankenhauses werden bereits von Sicherheitspersonal streng kontrolliert. Abends falle ich müde ins Bett und ich möchte gar nicht daran denken dass das vermutlich erst der Anfang ist“, so die 30-jährige Südburgenländerin, die heute eigentlich auf der Hochzeit eines Verwandten eingeladen gewesen wäre. „Der Flug wurde gestrichen, aktuell kann ich also gar nicht nach Hause. Das schmerzt natürlich zusätzlich, aber es hilft ja nichts. Was es jetzt braucht ist Zusammenhalt, Disziplin und vor allem Menschlichkeit.“