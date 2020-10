Dani Sordo gewann erneut Sardinien-Rallye .

Der Spanier Dani Sordo im Hyundai hat am Sonntag zum zweiten Mal in Folge die Sardinien-Rallye gewonnen. WM-Gesamtleader bleibt aber weiterhin der Waliser Elfyn Evans im Toyota. Sordo fuhr in seiner zweiten Saison-Rallye und siegte 5,1 Sekunden vor seinem belgischen Teamkollegen Thierry Neuville. Eine weitere Sekunde dahinter landete Sebastien Ogier (Toyota) auf Rang drei.