Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge .

Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das ägyptische Gesundheitsministerium meldete am Freitag zudem 66 Verletzte. Die Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden.