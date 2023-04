In Favoriten Zwölfjährige bei Bim-Unfall in Wien schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mädchen dürfte Bim übersehen haben (Symbolbild) Foto: APA/HANS PUNZ

E in zwölfjähriges Mädchen ist Freitagnachmittag bei einem Straßenbahnunfall in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Das Kind dürfte laut Wiener Linien die herannahende Garnitur der Linie 1 übersehen haben und wurde von der Bim erfasst. Die Zwölfjährige erlitt nach Angaben der Wiener Berufsrettung schwere Kopfverletzungen und wurde in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.