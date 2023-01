In Grazer Stadthalle Steirischer Bauernbundball findet nach Corona wieder statt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Andreas Gabalier war bereits Gast am Bauernbundball Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

N ach zwei coronabedingten Jahren Pause wird am 17. Februar der steirische Bauernbundball in der Grazer Stadthalle wieder über die Bühne gehen. Es handelt sich mit rund 16.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern um den wohl größten Ball Europas, sagte Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) am Montag bei der Auftaktpressekonferenz in Graz. Getragen wird traditionell Tracht, diesmal stehen Schaf und Ziege im Zentrum.