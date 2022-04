In Liesing Badner Bahn nach Crash in Wien entgleist

Pkw missachtete Rot und krachte in Badner Bahn Foto: APA (STADT WIEN/FEUERWEHR)

E in 32-jähriger Pkw-Lenker hat am späten Freitagnachmittag bei der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing vor einem Bahnübergang der Badner Bahn ein Rotlicht missachtet und war in den Zug gekracht. Dabei entgleiste laut Polizei die vordere Garnitur und kam im Kiesbett zum Stehen.