Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche jeden Tag 7.044 Neuinfektionen hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner betrug am Mittwoch 554.

682 Covid-19-Erkankte benötigten am Mittwoch intensivmedizinische Versorgung - 24 mehr als am Dienstag. Insgesamt mussten bereits 4.592 Menschen im Krankenhaus behandelt werden - 67 mehr als am Vortag. Insgesamt waren am Mittwoch österreichweit 76.896 Menschen bestätigt aktiv infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 221.688 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 142.738 gelten als genesen.

Die meisten Neuinfektionen gab es am Mittwoch mit 1.700 in Oberösterreich, aus Wien wurden 1.215 gemeldet und aus Niederösterreich 1.003. In der Steiermark kamen in den vergangenen 24 Stunden 998 neue Fälle hinzu, in Tirol 711 und in Salzburg 637. Kärnten speiste 438 Neuinfektionen in das EMS ein, Vorarlberg 218 und das Burgenland 171.