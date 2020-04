SPÖ, FPÖ und NEOS stellten den "Schulterschluss" zur Bewältigung der Coronakrise infrage. Sie beklagten, dass die Anti-Corona-Maßnahmen nicht getrennt zur Abstimmung stehen und ließen offen, ob sie dem vorliegenden dritten Corona-Paket zustimmen werden.

Im Budgetausschuss hatten sie es abgelehnt. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried kritisierte, dass die Regierung ihr großes Paket mit "ich glaube 92" Punkten am Donnerstag durch den Budgetausschuss gepeitscht habe - dann aber die vier SPÖ-Anträge vertagt worden seien, mit dem Argument, es habe niemand Zeit, sie anzuschauen. "Das ist kein Schulterschluss, was Sie hier betreiben", hielt er ÖVP und Grünen vor.

"Das ist kein seriöser parlamentarischer Schulterschluss, sondern die Bulldozer-Methode", hielt auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl der Koalition vor, das Parlament überrumpeln zu wollen. "Das muss ein Ende haben", forderte er. Mit der Zusammenfassung aller Maßnahmen in ein Sammelgesetz sei es für die Opposition nicht möglich, differenziert vorzugehen - und die richtigen Maßnahmen zu unterstützen, die "gefährlichen" aber abzulehnen, merkte der stv. NEOS-Klubobmann Niki Scherak an. Zu kritisieren seien auch die "spontanen" Abänderungen, die "bei Gott keine Kleinigkeiten" beträfen.

Deren Klubobleute August Wöginger (ÖVP) und Sigrid Maurer (Grüne) räumten ein, dass "kein normaler Parlamentarismus" (Wöginger) gelebt werde zur Zeit. Aber man habe "die größte Krise der Zweiten Republik zu bewältigen" - und dafür würden die Legisten und Mitarbeiter "Tag und Nacht arbeiten", stellte der ÖVP-Klubchef fest. Und merkte an, dass man die SPÖ-Anträge auch erst kurz vor dem Ausschuss bekommen habe gestern. Maurer "kann die Aufregung ein Stück weit ganz gut verstehen", versicherte aber: "Nichts davon passiert in irgendeiner Weise aus Bösartigkeit." Den "Schulterschluss" brauche man übrigens nicht für das Parlament, sondern "für die Bevölkerung da draußen, für die Bewältigung der Krise".

Die Regierungsmitglieder betonten die Erfolge der bisherigen Maßnahmen und die Notwendigkeit der künftigen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) begründete die Ausweitung seiner Befugnisse unter anderem damit, dass man aktuell nicht abschätzen könne, ob das Schulende dem geplanten Datum entspricht. Gerade dem Bildungsminister werden durch das Corona-Paket umfangreiche Möglichkeiten gegeben, vor allem den Schulbereich nach seinem Gutdünken zu gestalten. Faßmann erklärte dies unter anderem damit, dass es ein unglaublich kompliziertes System gebe, bei dem alles gesetzlich festgelegt sei. Er versicherte aber, mit der ihm geliehenen Macht mit großer Sorgfalt umzugehen.

Die Regierung zeigte sich auf ihrer Bank im Parlament mit Vorbildwirkung, legten doch alle auf ihren Plätzen Mund/Nasen-Schutz an. Dies kann man nun auch mit Masken aus den Justizanstalten machen, die am Rande der Sitzung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) präsentiert wurden. Zadic lobte indes bei ihrem Redebeitrag vor allem, dass mit dem dritten Corona-Paket Delogierungen verhindert würden und Mietrückstände gestundet werden.

Auf einem guten Weg durch die Krise sieht Österreich Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Derzeit gebe es bei Intensivstationen und Beatmungsgeräten einen Leerstand von fast 50 Prozent. Der Anstieg bei Infektionszahlen sei seit mehreren Tagen im einstelligen Bereich, heute sogar bei vier Prozent. Der Weg sei also ein richtiger, aber konsequent weiterzugehen. Besonders betont wurde von Anschober, dass am Wochenende in die Länder große Mengen an medizinischem Schutzpersonal ausgeliefert würden, etwa 1,9 Millionen OP-Masken.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) berichtete von den Maßnahmen, die gesetzt wurden, um "möglichst viele Arbeitsplätze zu schützen" und die Wirtschaft möglichst gut durch die Coronakrise zu bringen. Fast 90.000 (89.330) Steuerstundungen seien bisher beantragt worden, was den Unternehmen 2,5 Mrd. Euro mehr Liquidität gebracht habe. Beinahe 700 Mio. Euro seien an Garantien und Haftungen - aus dem mit neun Mrd. dotierten Fonds - vom Finanzministerium freigegeben worden. Von den 110.000 Anträgen zum Härtefallfonds seien 92 Prozent bereits abgearbeitet und knapp 100 Mio. Euro überwiesen worden, erläuterte Blümel.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangte - bei allem Bekenntnis zu den Gesundheits-Maßnahmen - auch effiziente Maßnahmen gegen die drohende "soziale Katastrophe": "Wir müssen alle Kraft nicht nur in Richtung dieses Virus richten, sondern auch, um diese soziale und wirtschaftliche Krise so schnell wie möglich abzuwenden", bekräftigte sie die Forderungen nach Erhöhung des Arbeitslosengeldes oder Aufstockung des Härtefonds.

Es können nicht nur darum gehen, das Gesundheitssystem zu stabilisieren, gleichzeitig gelte es auch zu verhindern, dass Wirtschaft und Gesellschaft kollabieren, bekräftigte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ihre Befürchtung, dass "die beiden letzteren tatsächlich auf der Kippe stehen". Für die Wirtschaft werde "ein bissl Fonds" nicht reichen. Wichtig wäre für Unternehmen rasche Hilfe - mit Verlustausgleich und nicht rückzahlbaren Zuschüssen - binnen Tagen und nicht binnen Wochen über ein "Bürokratiemonster, wo sie zu Bittstellern degradiert werden".