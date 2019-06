Tödlicher Verkehrsunfall mit zwei Österreichern .

Bei einem Verkehrsunfall im Soca Tal im Nordwesten Sloweniens sind am Samstag zwei Motorradfahrer aus Österreich (66 und 45 Jahre) tödlich verunglückt. Ein weiterer 48-jähriger Österreicher wurde verletzt, teilte die Polizei in Nova Gorica mit. Der Unfall ereignete sich am Vormittag in der Nähe des Ortes Trnovo ob Soci.