Ukraine: Literaturwelt und Musikszene laden zu Benefizveranstaltungen

Das größte Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine findet wohl am Samstag im Ernst-Happel-Stadion statt, in den kommenden Tagen machen sich aber zahlreiche weitere Veranstaltungen für die Ukraine-Hilfe stark.

***

Lyriklesung mit Texten von ukrainischen und russischen Autorinnen und Autoren

Unter dem Titel "Gedichte gegen den Krieg" lesen am Sonntag (20. März) im TheaterArche österreichische Autorinnen und Autoren wie Ferdinand Schmatz, Lydia Mischkulnigg und Rosa Pock-Artmann ukrainische, russische sowie eigene Gedichte. Begleitet werden sie am Akkordeon von Lukas Goldschmidt, angekündigt ist auch ein Gastbeitrag von Elfriede Jelinek. (www.theaterarche.at/spielplan/)

***

Onlinebenefizkonzert bei KIWI am 21. März

Der Kindergarten- und Hortträger "KIWI - Kinder in Wien" organisiert ein Onlinebenefizkonzert, um ukrainische Waisenkinder zu unterstützen. Es findet am Montag, 21. März, ab 17 Uhr statt und wartet mit Künstlerinnen und Künstlern aus der österreichischen Musikszene sowie Expertinnen und Experten diverser Vereine wie saferinternet.at oder die boje auf. Wer unter www.grossestimmenfuerkleineherzen.com eine Spende tätigt, bekommt einen Zugangslink zum Livestream. Die Spende geht an den Verein Kleine Herzen.

***

Schriftsteller Andrej Kurkow zu Gast im Burgtheaterkasino am 24. März

Am 24. März ist der ukrainische Schriftsteller Andrej Kurkow zu Gast im Kasino am Schwarzenbergplatz. Laut Ankündigung des Burgtheaters wird er aus einigen seiner literarischen Werke lesen und ein Gespräch mit Magdalena Baran-Szołtys über die aktuelle Situation in der Ukraine führen. Der Eintritt ist frei, es werden Spenden zugunsten der ukrainischen Nicht-Regierungsorganisation Pirogov First Volunteer Mobile Hospital (PFVMH) gesammelt. (www.burgtheater.at)

***

Verschiedene Länderrepräsentanzen vereint für die Ukraine in Wien

Auch die in Wien beheimateten Kulturinstitute verschiedener Länder wollen der Ukraine und ihren Menschen helfen. Organisiert vom Kulturinstitutsnetzwerk EUNIC und dem Polnischen Institut hat man deshalb ein Benefizkonzert am 23. März auf die Beine gestellt, das Spenden zugunsten von UNICEF Österreich sammeln soll. Zu hören im Palais Ehrbar sind dabei Künstlerinnen und Künstler verschiedener Nationalitäten und Stilrichtungen - vom Tango über Barock bis zu ukrainischen Liedern. (https://instytutpolski.pl/wien)

***

Der Kultur.Sommer.Semmering lädt zu einem Benefizkonzert am Sonntag (20. März):