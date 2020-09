Schon am kommenden Mittwoch winkt im deutschen Supercup gegen Vizemeister Borussia Dortmund in München Titel Nummer fünf. Die Elf von Trainer Hansi Flick setzte zudem seine bemerkenswerte Serie fort: Seit dem 7. Dezember 2019 hat man nicht mehr verloren und 31 von 32 Partien gewonnen. Für Sevilla war es die erste Niederlage seit Anfang Februar.

Alaba, für den es mit den Bayern der 25. Titel ist, stand schon zu Beginn unfreiwillig im Mittelpunkt. Seinen Rempler gegen Ivan Rakitic wertete Schiedsrichter Anthony Taylor als Foul und verhängte einen Elfer, den Lucas Ocampos sicher verwertete (13.). Doch Alaba, der wegen einer Oberschenkelblessur zum Bundesligaauftakt noch gefehlt hatte, hatte auch entscheidenden Anteil am Siegtreffer des eingewechselten Martinez: Alabas Schussversuch von der Strafraumgrenze konnte Goalie Bono nicht bändigen, der Spanier, der gemäß Medienberichten schon mit Athletic Bilbao einig sein soll, war im Nachsetzen per Kopf zur Stelle.

Davor mussten die Bayern gegen die disziplinierten Spanier einen echten Kraftakt abliefern und hatten in Manuel Neuer einen weiteren Matchwinner in ihren Reihen: In der 87. Minute verhinderte er im Eins-gegen-Eins gegen den frei vor ihm auftauchenden Youssef En-Nesyri erstmals das 1:2. Und Sevillas Joker hatte in der Verlängerung eine weitere Großchance, aber Neuer lenkte den Schuss noch an die Stange (92.).