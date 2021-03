Mann nach Brandattacke auf Trafikantin festgenommen .

Ein 47-Jähriger, der im Verdacht steht, seine ehemalige Partnerin mit einem Brandanschlag am Freitag in einer Wiener Trafik schwerst verletzt zu haben, hat am späten Nachmittag die Polizei angerufen und sich festnehmen lassen. Der Mann wurde bisher nicht einvernommen, seine Verantwortung blieb daher vorerst unklar.