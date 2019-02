Allein im Bezirk Golaghat gab es seit Donnerstagabend 50 Todesfälle. Aus dem Nachbarbezirk Jorhat wurden 19 Todesfälle gemeldet. Die Überlebenden wurden in mehreren Krankenhäusern in den betroffenen Bezirken behandelt, wie Assams Gesundheitsminister Biswa Sarma sagte. Der Arzt Ratul Bordoloi von der Gesundheitsbehörde in Golaghat sagte, die Betroffenen litten unter starkem Brechreiz, Brustschmerzen und Atemnot.

Assams Regierungschef Sarbananda Sonowal ordnete eine Untersuchung an. Ein Verkäufer wurde festgenommen. Die Behörden beurlaubten zudem zwei Beamte, weil sie keine Vorkehrungen gegen den Verkauf des Alkohols getroffen hätten.

In den ärmlichen ländlichen Gebieten Indiens wird viel selbst gebrannter Alkohol verkauft, da er billig ist. Jedes Jahr sterben Hunderte Menschen an gepanschtem Alkohol. Erst vor knapp zwei Wochen waren in den nordindischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Uttarakhand waren es mehr als hundert Personen.