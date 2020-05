Chemieunfall fordert mindestens 6 Tote .

Mindestens sechs Menschen, darunter ein Kind, sind nach einem Gasleck in einem Werk in Indien gestorben. Offiziellen Angaben zufolge wurden weitere 120 Personen verletzt und mit Atembeschwerden sowie Augenproblemen in Krankenhäuser gebracht. Der Chemieunfall ereignete sich in einem Dorf in der Nähe von Visakhapatnam im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh.