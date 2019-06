Mindestens 15 Menschen bei Zelteinsturz getötet .

Mindestens 15 Menschen sind beim Einsturz eines Zeltes in Indien getötet worden. 35 weitere wurden bei dem Unfall während einer religiösen Veranstaltung in der nordwestlichen Region Rajasthan verletzt, wie die örtliche Polizeichefin Rashi Dogra Dudi am Montag mitteilte. Nach Angaben der Polizeichefin schwebt keiner der Verletzten in Lebensgefahr.