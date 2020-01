60 Tote nach Überschwemmungen .

In den Überschwemmungsgebieten um die indonesische Hauptstadt Jakarta ist die Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen. Zwei Menschen würden noch vermisst, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. Mehr als 170.000 Menschen in der Region suchten in Notunterkünften Zuflucht.