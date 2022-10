Indonesien Stadion-Tragödie: Regierung setzt Expertenteam ein

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Trauer nach Tragödie in Fußballstadion Foto: APA/dpa

I ndonesien hat nach der tödlichen Massenpanik in einem Fußballstadion ein unabhängiges Expertenteam eingesetzt, das die Hintergründe klären soll. Dies wurde am Montag nach einer Sondersitzung der Regierung mit hochrangigen Sicherheitsbeamten bekannt. Die Tragödie mit mindestens 125 Toten in der Stadt Malang ist eine der schlimmsten Stadion-Katastrophen in der Geschichte des Fußballs.