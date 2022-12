Inflation Europäische Zentralbank wird Zinsen erneut erhöhen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Analysten rechnen mit Zinsanhebung um 0,5 Prozentpunkte Foto: APA/dpa

D ie Euro-Währungshüter versprechen einen entschlossenen Einsatz gegen die hartnäckig hohe Inflation. Für ihre Sitzung am Donnerstag hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine weitere Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum in Aussicht gestellt. Bankvolkswirte rechnen überwiegend mit einer Erhöhung um 0,5 Punkte. Die Entscheidungen des EZB-Rates werden am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben.