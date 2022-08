Teuerungswelle Inflation legte im Juli um 9,3 Prozent zu

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der wöchentliche Einkauf verteuerte sich spürbar Foto: APA/dpa

M it einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Allerdings stagnieren diese Preise auf einem hohen Niveau. Dafür gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab.