Dritte Schule in Tirol wegen Grippe geschlossen .

In Tirol hat eine dritte Volksschule wegen Grippe geschlossen werden müssen. In der Volksschule Pillberg (Bezirk Schwaz) wird ab Donnerstag bis einschließlich Montag kein Unterricht stattfinden, teilte das Land am Mittwoch mit. 13 der insgesamt 28 Schüler waren an Influenza erkrankt. Am Dienstag mussten bereits die Volksschulen Vomperbach und Schönberg wegen Grippe schließen.