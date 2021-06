Grünes Parteitreffen in Linz .

Zum ersten Mal seit dem Koalitionseinstieg im Jänner 2020 treffen die Grünen am Sonntag in Linz wieder zu einem Bundeskongress zusammen. Über die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP wird diesmal zwar nicht abgestimmt, und auch Frontmann Werner Kogler muss sich keiner Wahl stellen, sondern nur eine Rede halten. Zum Stimmungsbarometer über die vielen Zugeständnisse, die die Partei seither fürs Mitregieren in Kauf nehmen musste, könnte das Treffen dennoch werden.