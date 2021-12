Nationalrat behandelt Volksbegehren und Beamtengehälter

Zum Auftakt der letzten Plenarwoche des Jahres 2021 behandelt der Nationalrat am Mittwoch die jüngsten drei Volksbegehren, die die 100.000-Unterstützer-Hürde genommen haben. Beschlossen wird der Gehaltsabschluss für den öffentlichen Dienst, der im Schnitt plus drei Prozent bringt, die Neuregelung der Beugehaft sowie mehrere Corona-Materien, etwa was Strafen oder die Medikamentenbeschaffung betrifft.