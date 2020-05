Strache lädt zur Präsentation der neuen Partei ein .

Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird zur Präsentation seiner neuen Partei kommenden Freitag wieder in die Sofiensäle laden - also dorthin, wo er im Jänner seinen ersten Auftritt nach der Ibiza-Affäre absolviert hatte. Das berichtet die "Kleine Zeitung". Strache hat Ende April angekündigt, am 15. Mai seine neue, österreichweite Bürgerbewegung zu präsentieren.