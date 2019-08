19-Jähriger mit Machete schwer verletzt .

Ein 19-jähriger Marokkaner ist am Mittwochabend am Landhausplatz in Innsbruck mit einer Machete attackiert und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Angreifer dürfte es sich um einen 31-jährigen Landsmann des Opfers handeln, teilte die Polizei mit. Nach ihm wurde eine Fahndung eingeleitet, die vorerst jedoch erfolglos blieb.