Beim Großteil der Infizierten waren nur milde Krankheitsverläufe zu verzeichnen. Von den 20 Betroffenen waren zwei in Spitalsbehandlung, sie wurden auf der Normalstation betreut. Die positiv getesteten Heimbewohner, die keiner Behandlung im Krankenhaus bedürfen, befanden sich in Einzelisolierung in ihren Zimmern. Zudem durften Besucher vorerst das Heim nicht betreten. Beim Personal wird außerdem täglich unmittelbar vor Dienstbeginn ein Corona-Test durchgeführt, hieß es.

Michael Fankhauser vom Corona-Einsatzstab des Landes verwies darauf, dass die Alters- und Pflegeheime ab sofort Impfstoffe für die Auffrischungsimpfung beziehen und damit ab sofort den "dritten Stich" durchführen können. "Diese Menschen in den Heimen wurden in Tirol Anfang des Jahres als erste geimpft. Auch unter Berücksichtigung aktuellster Studien, die belegen, dass die Impfwirkung bei älteren Personen im Vergleich schneller nachlässt, beginnen wir in Tirol jetzt bereits die dritte Impfung bei dieser Gruppe", so Fankhauser.