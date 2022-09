Innsbruck 24-Jähriger wollte Frau in Tirol mit Messer töten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Polizei nahm den Libyer fest Foto: APA/THEMENBILD

E in 24-Jähriger hat Mittwochabend in Innsbruck offenbar versucht, seine Lebensgefährtin mit einem Messer zu töten. Der Mann attackierte die 29-Jährige laut Polizei mit einem Küchenmesser und fügte ihr mehrere Stichverletzungen im Bereich des Brustkorb und Unterbauches zu. Der mutmaßliche Täter flüchtete zuerst und wurde gegen 22.00 Uhr bei einer Fahndung in der Maria-Theresien-Straße festgenommen. Die Frau schwebt nicht in Lebensgefahr.