Putzfrau entdeckte zwei Leichen in Tiefgarage

Eine Putzfrau hat Samstagfrüh in einer Innsbrucker Tiefgarage zwei Leichen entdeckt. Laut Polizei handelt es sich um Männer im Alter von 23 und 39 Jahren, die offenbar an einer Überdosis Suchtmittel gestorben sind, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Mittwoch. Das Landeskriminalamt, das die Ermittlungen übernommen habe, gehe nicht von Fremdverschulden aus.

