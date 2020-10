Toter Wolf gibt Rätsel über Herkunft auf .

Ein toter Wolf, der bereits am Samstag in einem Feld in Münzkirchen (Bezirk Schärding) gefunden worden ist, gibt Rätsel über seine Herkunft auf. Der Wolfsbeauftragte des Landes nahm noch vor Ort DNA-Proben von dem einjährigen Rüden, dann wurde der Kadaver an Experten der Veterinärmedizinischen Universität Wien überbracht. Experten gehen davon aus, dass das etwa 50 Kilo schwere Tier von einem Auto überfahren wurde.