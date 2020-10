Geschlossen werden sechs Filialen in Kärnten, fünf in Wien, je vier in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sowie zwei in Vorarlberg und eine in Tirol. Bereits vergangene Woche war die Eröffnung eines ausländischen Insolvenzverfahrens über das Unternehmen bekannt gemacht worden.

Das Unternehmen hat mit der Bonita Österreich Handels GmbH mit Sitz in Salzburg auch eine Niederlassung in Österreich. Diese ist aber vorwiegend mit der Vermietung und Verpachtung der heimischen Filialen beschäftigt. Geführt werden die österreichischen Geschäfte vom Stammhaus in Deutschland.