Integrationsministerin Raab drängt auf Arbeit neben Sprachkurs

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Neben dem Kurs soll gearbeitet werden Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

I ntegrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) drängt darauf, dass in Österreich rechtmäßig aufhältige Ausländer rasch in den Arbeitsmarkt wechseln. In Zeiten eines enorm hohen Bedarfs der Wirtschaft an Arbeitskräften müssten die Integrationsprozesse so gestrafft werden, dass jene, die in Österreich rechtlich dauerhaft bleiben dürfen, unmittelbar arbeiten, meinte sie im Vorfeld einer für Montag anberaumten Integrationskonferenz. Jobs gingen auch neben einem Deutschkurs.