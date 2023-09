Fußball Inter gewinnt auch fünftes Saisonspiel, Arnautovic verletzt

Dimarco schoss Inter zum Sieg Foto: APA/AFP

I nter Mailand hat auch das fünfte Saisonspiel in der italienischen Serie A gewonnen, für Marko Arnautovic endete der Nachmittag aber schmerzhaft. Der beim 1:0 in Empoli in der 72. Minute eingewechselte Wiener musste in der 90. Minute aufgrund einer Muskelblessur im linken Oberschenkel wieder vom Rasen. Inter spielte die Partie gegen den Tabellenletzten zu zehnt fertig. Den Treffer für die Mailänder erzielte Federico Dimarco per Distanzschuss in der 51. Minute.