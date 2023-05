Inter nach 2:1 gegen Fiorentina wieder Coppa-Italia-Sieger

Der 25-Jährige hält damit in der laufenden Saison bereits bei 27 Pflichtspieltoren. Fiorentina war durch Nicolas Gonzalez (3.) schnell in Führung gegangen. Im Finish ließ "Joker" Luka Jovic drei hochkarätige Chancen (79., 82., 92.) auf den Ausgleich aus wie auch Gonzalez per Kopf (87.). Dadurch konnten die Mailänder über den zweiten Titel in der laufenden Saison jubeln. Im Jänner hatte Inter schon den Supercup für sich entschieden.

Italien - Cup-Finale in Rom: Fiorentina - Inter Mailand 1:2 (1:2)