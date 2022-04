Internationales Treffen Hohe Ukraine-Vertreter bei Tagung von IWF und Weltbank

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Frühjahrstagung steht an Foto: APA/dpa

H ochrangige politische Vertreter aus der Ukraine werden anlässlich der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington erwartet. An den Beratungen in der kommenden Woche sollen der ukrainische Regierungschef Denys Schmyhal, Finanzminister Serhiy Marchenko und der Chef der Nationalbank der Ukraine, Kyrylo Shevchenko, teilnehmen, wie ein Vertreter der Weltbank am Samstag auf Anfrage bestätigte.