Wo der Osterhase wirklich herkommt

BVZ: Früher sind Ihre Osterhasen aufwendig von Hand bemalt worden, welchen Stellenwert hat Ostern heute noch für Ihr Unternehmen?

Hauswirth: Für das Unternehmen muss ich sagen, dass Nikolo und Weihnachten miteinander vom Umsatz her ähnlich stark sind wie Ostern - das verwundert die meisten. Es werden aber speziell von anderen Firmen so viele kleine Ostereier gebraucht, zum Befüllen und Dekorieren von allen möglichen Geschenken, Präsenten, Produkten, dass es für uns vom Umsatz her ähnlich stark ist.

Wie hat man früher bei Ihnen im Hause Ostern gefeiert?

Hauswirth: Dadurch, dass wir hier in der Gegend aufgewachsen sind, nehme ich an, dass wir Ostern genau so gefeiert haben, wie alle anderen Familien auch. Es geht los im Familienkreis, die Eier färben, mitunter das eine oder andere schöne Muster in die Schale ritzen, dann werden natürlich von den Erwachsenen die ganzen kleinen Präsente im Garten verteilt und versteckt, und vor vielen Jahren, als ich noch ein Kind war, und jetzt eher meine Kinder, begibt man sich dann auf die Suche. Und ich habe eigentlich für meine Kinder einen Spruch übernommen, den mein Onkel sich erdacht hat. Er hat seinen Kindern damals erzählt: „Der Nikolo und auch der Osterhase gehen beim Franz Onkel, also meinem Vater, einkaufen“ und als meine Kinder noch in einem jungen Alter waren, habe ich diese Geschichte auch gerne erzählt. Aber nicht einmal gegen Ende des Kindergartens kommt das noch glaubwürdig rüber, die Kinder wissen sofort, wo der Hase wirklich herkommt (lacht).

Letztes Jahr haben Sie einen dreimonatigen Testbetrieb einer Rösterei begonnen, wie ist das gelaufen?

Hauswirth: Wir haben einen dreimonatigen Testbetrieb von der Behörde genehmigt bekommen, der ist auch durchaus erfolgreich verlaufen. Wir sind jetzt noch dabei allerletzte Untersuchungen nachzureichen und wir hoffen, dass in den nächsten paar Wochen der Betriebsstart von der Behörde genehmigt wird.

Nächstes Jahr geht es an Ihr 75-jähriges Betriebsjubiläum...

Hauswirth: Ja, mein Großvater, übrigens ein gebürtiger Kittseer, hat 1949 unseren Betrieb in Wien gegründet, und ist danach in seine Heimatgemeinde zurückübersiedelt. Langfristig betrachtet war dieser damals schwer verständliche Schritt ein Glücksfall, da wir von der Peripherie, am Rand des Eisernen Vorhangs, ins Herz Europas reingewachsen sind.

Sind diesbezüglich schon Feierlichkeiten geplant?

Hauswirth: Das Datum ist sicherlich ein Grund, größere Feierlichkeiten zu machen. Dadurch, dass ein Jahr in der Zukunft doch noch in weiter Ferne ist, habe ich darüber noch nicht nachgedacht.

Sie haben vom Werksverkauf gesprochen. Sie hatten vor Corona zu Spitzenzeiten bis zu 100 Busse mit Touristen am Tag. Wie ist das heute?

Hauswirth: Diese Spitzenwerte mit 100 Bussen hat es tatsächlich gegeben, wobei der Großteil nicht angemeldet war. Das waren Gruppen, die hatten meistens Wien als Ziel, und der Chauffeur musste eine Pause machen. Der ist dann einfach ohne viel zu fragen bei uns vor der Tür stehen geblieben und hat die Leute rausgelassen. Die haben gesehen „Möglichkeit zur Besichtigung der Schokoladenfabrik“. Des Öfteren war dann ein Riesenandrang da, und die Leute waren auf uns angefressen. Ein ähnliches Szenario wäre, wenn zu Ihrem Dorfwirten zehn Autobusse gleichzeitig kommen und draußen steht „Möglichkeit zur Konsumation eines Kaffees“. Mit zehn Autobussen gleichzeitig hat der Konsument keine Freude, der Wirt keine Freude, die soziale Umgebung keine Freude, und nicht einmal der Bürgermeister eine Freude, weil die ganzen Touristen etwas zu viel für die Örtlichkeit sind.

...“glücklicherweise“ ist der Andrang dann zurückgegangen. (lacht)

Hauswirth: Wenn ich die Wahl habe, einen gut frequentierten Werksverkauf und dafür ein paar unangenehme Spitzen, oder einen nicht mehr so gut frequentierten Werksverkauf und dafür nicht mehr die Spitzen, würde ich das kleinere Übel wählen (lacht).

Wie ist die Besucherfrequenz heute?

Hauswirth: Speziell der Individualtourist, der uns besucht, hat uns sehr stark die Treue gehalten. Auch Autobusgruppen gibt es, allerdings deutlich weniger als früher, weil vielleicht die Reisebereitschaft von den Organisationen, die gerne eine Gruppenreise gemeinsam machen noch nicht wieder ganz da ist.

Wann werden die Maschinen nach Weihnachten für Ostern umgestellt?

Hauswirth: Der Übergang von der Weihnachtssaison zur Ostersaison ist ein fließender. Sobald die Aufträge für die Nikolosaison abgearbeitet sind, werden sukzessive, und das ist meistens Ende November, spätestens Anfang Dezember, die Anlagen auf Ostern umgerüstet. Und es gibt eine sehr kurze Zeit im Jahr, über ein oder zwei Wochen, wo vielleicht auf der einen Anlage bereits Osterartikel und auf einer anderen Anlage noch Weihnachtsartikel produziert werden.

Wieviele Osterhasen werden bei Ihnen im Schnitt produziert?

Hauswirth: Ich nenne keine Zahlen, aber wenn man alle Osterhasen hintereinander aufstellt, ergibt das eine Strecke vom Bodensee bis zum Neusiedler See.

Was steht an für die Zukunft, wird jetzt nach Ostern schon wieder für Nikolo umgerüstet?

Hauswirth: Jetzt ist eher die Zeit, wo Servicetätigkeiten durchgeführt werden, wo unsere Anlagen gewartet, geschmiert, zerlegt und renoviert werden, um dann Mitte Juli mit der neuen Saison zu starten.

Wie haben sich zuerst Corona und nun die höheren Energiekosten auf den Betrieb ausgewirkt?

Hauswirth: Das wirklich Dramatische war ja zuerst, dass durch die Maßnahmen der Regierung der gesamte Werksverkauf zum Erliegen gekommen ist. Im Werksverkauf haben wir eigentlich einen recht guten Umsatz, und dieser hat uns natürlich massiv gefehlt. Der Werksverkauf ist bei uns auch nicht in einer eigenen Gesellschaft ausgelagert, sodass wir aufgrund dessen bei den meisten Fördermöglichkeiten, die die Regierung der Wirtschaft angeboten hat, leider durch die Finger geschaut haben. Und das, was wir im Werksverkauf verdienen, müssen wir in die Produktion stecken - miteinander geht es sich aus. Ein Problem war auch, dass falls einmal in der Produktion ein kleines Unglück passiert, also man nur eine B-Qualität hat, man diese Produkte ohne viel Aufhebens noch verwerten kann - das ist weggebrochen, und das hat uns schwer getroffen. Kaum ist man aus der Coronakrise heraußen, laufen uns alle Rohstoffpreise energiegetrieben massiv davon. Zucker hat sich verdoppelt, Glukosesirup, der eine der wichtigsten Zutaten für unsere Schokobananen ist, hat sich verdreifacht. Die Preise der meisten Verpackungen stiegen um 60 Prozent, und wenn man dann selbst die Preise um 20 bis 30 Prozent erhöht, ist das eigentlich nicht ausreichend, um den Kostendruck abzufedern, und deshalb ist es aktuell eine sehr schwierige Situation.

Macht der aktuelle wirtschaftliche Druck es nötig, sich neue Produkte einfallen zu lassen?

Hauswirth: Der wirkliche wirtschaftliche Druck besteht darin, dass die Anzahl der Kinder mit traditioneller, heimischer Sozialisierung sinkt, und eher eine größere Anzahl der Kinder einen anderen religiösen Hintergrund haben, und nicht mehr Ostern feiern. Und deshalb ist der Markt für unsere Produkte leider sinkend, und in einem sinkenden Markt ist es definitiv geboten, sich neue Geschäftsideen einfallen zu lassen. Im letzten Jahr hat beispielsweise eine große Faschingsgilde aus Köln bei uns Faschingsfiguren, die Prinzen-Garde aus Schokolade, für den Fasching bestellt. Ich hoffe, dass diese oder ähnliche ‚neue Saisonen‘ neue Produkte hervorrufen, um dann die Ausfälle in den traditionellen Bereichen kompensieren zu können. Für die Saison 2023/24 ist der Folgeauftrag jedenfalls da. Das heißt, es muss zumindest so gut gelaufen sein, dass sie sagen „ja, das war eine gute Idee“.