BVZ: Die Schweiz kannten Sie ja schon, nun haben Sie bereits ein Jahr lang Österreich kennengelernt. Wie groß ist da noch der Kulturschock für einen Engländer?

Chris Yorke: Also die Dialekte haben mich schon mal nicht überfordert, mein Team besteht aus Vorarlbergern, Südtirolern, Steirern und Burgenländern – die habe ich auch alle gebeten, mich im Dialekt anzusprechen. Diese klingen charmant und freundlicher als Hochdeutsch.

Merken Sie Unterschiede in der Mentalität der Bundesländer?

Was und wie man produziert, prägt die Weltansicht. Das merkt man gleich, etwa an Tracht oder Historie. Aber diese Vielfalt ist ja gerade das Schöne.

Ihr bisher unschönstes Erlebnis in Österreich war wahrscheinlich Ihre Corona-Erkrankung?

Als ich im März positiv auf Corona getestet wurde, war das natürlich keine erfreuliche Nachricht. Meine Frau wurde zehn Tage später negativ getestet, meine Tochter aber auch positiv – und ich musste aufgrund niedriger Sauerstoffwerte ins Krankenhaus. Elf Tage war ich dort, wurde mit Sauerstoff versorgt und konnte dank Physiotherapie wieder regenerieren. Eines ist jedenfalls sicher: Ich bin im österreichischen Gesundheitssystems in guten Händen!

Und wann wird sich der globale Weinhandel von Corona erholen?

Mit dem Online-Handel ist ein neues Phänomen dazukommen, das dazu geführt hat, dass die Exporte 2020 sogar noch gestiegen sind (Details siehe unten). In der Krise gehen die Konsumenten auf Marken, denen sie vertrauen. Beim Wein wie überall. Und das Markenvertrauen in Wein aus Österreich ist international sehr hoch.

Wie lief die „Auf zum Wein“-Kampagne 2020?

Das war die größte Weintourismus-Kampagne, die wir je gemacht haben. Wir wollten viele kleine Winzer mitnehmen und konnten 1.800 Weingütern helfen, dass ihre Botschaft im deutschsprachigen Raum fast 100 Millionen Mal gesehen oder gehört wurde. Und wir konnten auch den Österreichern vermitteln, dass man das Wochenende auch in den Heimatregionen verbringen kann und nicht irgendwo hinfliegen muss.

Was können die Winzer tun, um Weintouristen zu gewinnen?

Übernachtungsmöglichkeiten im Weingut sind essenziell, denn Weintouristen liegen lieber in kleinen Pensionen als in Großhotels. Kooperationen zwischen Winzern sind ebenso wichtig. Drei, vier gemeinsame Hoffeste verleihen dem Dorf ein besonderes Ambiente. Touristen denken eben nicht nur an Hersteller, sondern an Gemeinden oder Gebiete. Und oft kommen diese nicht primär wegen des Weines. Daher sind Kombinationen entscheidend: Radfahren & Wein, Wandern & Wein, Yoga & Wein, Kultur & Wein. Man muss Touristen sagen: „Lass Wein die Belohnung sein, wenn du dich davor sportlich oder kulturell betätigt hast!“

Bedeutet ein zweites Hoffest auf der gleichen Straße nicht, dass man sich die Kunden teilen muss?

Das ist das Schöne: Man muss sich die Kunden nicht teilen, da gleich viel mehr kommen!

Wieso nicht gleich ein Großevent?

Spätestens seit Corona wollen die Menschen lieber kleinere Events, wie ein Picknick oder eine Riedenwanderung. Die Leute sind noch nicht bereit, auf einem Großevent eng gedrängt zu sitzen, lieber klein und vereinzelt. Dann muss nur noch das Wetter mitspielen.

Was sind globale Wein-Trends und wie kann Österreich mithalten?

Der Trend zum Rosé ist ungebrochen, er steigt daher auch im Wert. Hier ist Österreich vorne mit dabei, so wie unsere Jung-Winzer bei Orange oder Natural Wine. Ein österreichisches Paradoxon bleibt: Unsere Weine wären so gut lagerfähig, aber Österreicher trinken am liebsten die jungen Weine.