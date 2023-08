Interviews mit Falter und Wurm: "Bio-Diversi-Was?"

Die 1975 in Bad Ischl Geborene hat als Kind viel Zeit in der freien Natur verbracht. "Für mich waren die anderen Lebewesen immer Freunde, die mich gestärkt haben. Am Ufer der Traun konnte ich Stunden verbringen und dabei die Zeit vergessen", erzählt sie im Gespräch mit der APA. Umweltschutz und Klimawandel brachten sie zum Studium, das sie 2003 in Amsterdam abschloss.

Heutige Kinder würden meist mit einem geringeren Bezug zur Natur aufwachsen, sagt sie - nicht zuletzt deswegen versuche sie mit dem Buch vor allem Begeisterung für die Vielfalt der Natur zu wecken und weniger mit den Schreckensszenarien ihrer Bedrohung zu arbeiten. "Ich muss optimistisch sein, wenn ich mich an Kinder wende. Ich traue den Jungen viel zu. Es gibt ja auch positive Entwicklungen: Unsere Flüsse und Seen sind heute viel sauberer als früher. In den Städten nimmt die Artenvielfalt zu. Und bei Corona haben wir bewiesen, was alles möglich wäre."

Von ihrer Forscherinnenkarriere hat sich Grill, die auch Italienisch, Spanisch und Linguistik studierte, vor einigen Jahren verabschiedet. "Spitzenforschung ist ein hartes Feld geworden." In der Folge hat sie sich rasch als Literatin einen Namen gemacht. Ihr Roman "Cherubino" schaffte es 2019 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises, 2021 gab es für ihr Werk den Anton-Wildgans-Preis. Bei Grill finde man eine "vielsagende Sprache, in der gründliche Sachkenntnis zum Ausdruck kommt", rühmte die Jury.

"Ökologie und Literatur ist nicht etwas ganz anderes. Auch Ökologen erzählen Geschichten, die sie finden. Man versucht dabei immer, sich in den anderen hineinzuversetzen. Es ist erforscht, dass man dann Empathie verspürt, wenn man sich in den anderen hineinversetzen kann." Um das zu erreichen, ist Andrea Grill in dem von Sandra Neuditschko illustrierten neuen Buch sehr weit gegangen: Sie verpackt ihr Wissen in kurze Interviews mit Vertretern einzelner Tier- und Pflanzenarten aus sieben unterschiedlichen Lebensräumen. "Ich wollte das Buch so lebendig wie möglich machen. Wenn die Sachtexte zu sehr nach Lexikon klingen, wird es rasch fad."

Als Übersetzer hat sie einen kleinen Roboter erfunden. "Ich verstehe ja die Technik-Faszination von Kindern. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man in 20 Jahren ohne sein Device nicht mehr leben kann - vor allem, wenn das mit der Künstlichen Intelligenz so schnell weitergeht wie bisher." Kinderbücher lägen ihr schreiberisch mehr als Sachbücher für Erwachsene, sagt die Autorin, die dennoch in der Reihe "Naturkunden" des Verlags Matthes & Seitz ihrem 2016 erschienenen Schmetterlinge-Porträt in Kürze einen Band über Seepferdchen folgen lässt, "man kann in ihnen viel poetischer sein". Auf der Suche nach Möglichkeiten eines "ökologischeren" Sprechens betreibt Grill zusammen mit Anja Utler sogar ein lyrisches Online-Projekt (www.stadtlandflussgetier.org).

Gar nicht poetisch, sondern ganz und gar prosaisch und erstaunlich detailgenau lesen sich in "Bio-Diversi-Was?" die Interviewpassagen über die Fortpflanzung der einzelnen Tier- und Pflanzenarten. "In der Schule ist uns ja die menschliche Fortpflanzung noch über die Bienen vermittelt worden, die von Blüte zu Blüte fliegen", lacht Grill. "Bei meinem Buch gab es nun durchaus Diskussionen, ob man die ganzen Sexszenen so schildern darf." Wesentliche Erkenntnis für die junge Leserschaft: Männchen und Weibchen ist keineswegs das einzige und auch nicht das dominierende Konzept in der Natur. Was auch als Botschaft des ganzen Buches verstanden werden darf. "Wir sind nicht die Chefs!"

(Das Gespräch führte Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - Andrea Grill, Sandra Neuditschko: "Bio-Diversi-Was? Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt", Leykam, 216 Seiten, 28,50 Euro, www.andreagrill.org; www.stadtlandflussgetier.org )